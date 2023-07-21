عن علاقته بـ سارة.. أحمد سلامة: "عمرنا ما اختلفنا بسبب ملابسها"

كشف الفنان أحمد سلامة، حقيقة تعديه بالضرب على ابنته الفنانة الشابة سارة سلامة، بسبب ملابسها، وعلق: "أنا قريب جداً من سارة.. وعمرنا ما اختلفنا بسبب ملابسها".

وأضاف “سلامة” خلال لقائه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب، عبر فضائية “الحياة”، أن “السوشيال ميديا” هي التي تقف وراء هذه الشائعات وهي التي تروج لها، معقبًا: "عندما أختلف مع بنتي، مين هيقف جنبها؟ بالعكس هي قريبة مني جدا وكل أعمالها الفنية بتسألني فيها حتى أي عمل فني بيتعرض عليها بتسألني الأول".

وأوضح أنه لم يشترك في أي عمل فني منذ سنوات، "كنت هعمل مسلسل مع الفنانة منى زكي لكن تم تأجيله".

وأشار إلى أنه يعول 9 أبناء منهم 7 بنات وولدين، وتابع: "أكاد أكون نمرة واحد في المسرح.. لا أحد يختلف على أن أحمد سلامة ممثل كويس".