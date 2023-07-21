شريف مدكور يقدم حفل تامر حسنى بمهرجان العلمين الجديدة (فيديو)

افتتح الإعلامي شريف مدكور، فعاليات اليوم من مهرجان العلمين "العالم علمين" والمقام حاليًا على خشبة العلمين أرينا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يصعد تامر حسني بعد قليل على خشبة المسرح لإحياء أول الحفلات الغنائية بمهرجان العلمين "العالم علمين"، وقدم الإعلامي شريف مدكور الحفل وسط حضور جماهيري كبير.

وقدمت قناة cbc الفضائية بثًا مباشرًا لمقدمة الإعلامي شريف مدكور لحفل تامر حسني بمهرجان العلمين والذي أبدى فخره بتواجده في هذا الحدث الكبير، وأعرب عن فخره بوقوفه في مدينة العلمين والتي كانت تحتوى منذ سنوات على 121 مليون لغم، وتم إزالتها بالكامل وإقامة مدينة عالمية على هذه الأرض.

وللمرة الأولى تظهر تجهيزات يراها الجمهور بشكل مختلف وجديد، ومن المقرر أن يتم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي في الحفل من خلال المؤثرات الصوتية والبصرية التي تتفاعل مع حركة تامر حسني على المسرح، وتصدر لوحات فنية مختلفة تقدم للمرة الأولى عبر شاشات عملاقة يراها الجمهور للمرة الأولى في حفلات غنائية، كما تم تصميم عدد من العروض الاستعراضية والفنية بالحفل الجديد.

ومن المنتظر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة منها: "مبطلناش إحساس، وفي جمال كده، وعيش بشوقك، ويا واحشني، صعبة، وحلو المكان" وغيرها، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "هرمون السعادة"، الذي طرح منه أغنية تحمل نفس اسم الألبوم وأغنية أخرى تحمل اسم "تاج" وهو نفس اسم فيلمه الجديد والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائية.

وطرحت شركة "تذكرتي" المختصة ببيع تذاكر حفل النجم تامر حسني للجمهور على أكثر من فئة وجاءت الأسعار كالتالي: