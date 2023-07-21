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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغضبان: شواطئ بورسعيد وبورفؤاد كاملة العدد خلال عطلة نهاية الأسبوع

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن المحافظة شهدت اليوم توافد آلاف المواطنين القادمين من المحافظات الأخرى، حيث شهد شاطئ مدينة بورسعيد إقبالًا كبيرًا من المصطافين من أبناء محافظة بورسعيد والمحافظات المجاورة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة. كما استقبل شاطئ بورسعيد المئات من الزائرين ورحلات اليوم الواحد.

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وحرص المئات من الأطفال على السباحة داخل مياه شواطئ بورسعيد وبورفؤاد، وكذلك حرص البعض الآخر على اللعب في رمال الشاطئ، بينما يستمتع مئات الأهالي بالهواء النقي والمياه الصافية والشمس الساطعة وسط رياح وأمواج هادئة نسبيًا على ساحل البحر المتوسط. وذلك بالإضافة إلى ممارسة الألعاب الشاطئية مثل "الراكيت"، وكرة القدم، والكرة الطائرة الشاطئية، وركوب الألعاب المائية "البدالات".

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وأشار المحافظ إلى أن الأسواق الحضارية في وسط المدينة، كسوق الأسماك والبازار الجديد، ومول outlet استقبلت الآلاف من الزائرين، والذين أشادوا بالمستوى الحضاري لمدينة بورسعيد.

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وفي سياق متصل شهدت شواطئ بورسعيد و بورفؤاد انتشار المنقذين بطول الشواطئ تحسباً لأي حالات غرق بالإضافة إلى تحذير المواطنين من عدم تجاوز خط الأمان والدخول لعمق البحر إلى جانب توعية المصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

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وفي السياق ذاته، شهدت مدينة بورفؤاد خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، إقبال المئات من الزائرين من أبناء المدينة والمحافظات الأخرى ، حيث يستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لمدينة بورفؤاد لزيارة العديد من المعالم السياحية والتاريخية وعلى رأسها جبال الملح بشركة النصر للملاحات والتي اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التي يزورها القادمين للمدينة والتي أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخراً هذا بالإضافة إلى ركوب المعدية وإلتقاط الصور التذكارية أمام قبة هيئة قناة السويس التاريخية وزيارة المجمع الإسلامي ومسجد بورفؤاد الكبير وفيلا الرئيس الراحل محمد أنور السادات ونادي بورفؤاد الرياضي والذي يعد أقدم نادي تم إنشاؤه بمصر ومشاهدة فيلات هيئة قناة السويس التاريخية والتي تمتاز بالطراز الفرنسي الفريد وميدان الملك فؤاد ومحكمة المختلط التاريخية والتجول في شوارع المدينة وسط المسطحات الخضراء.

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البحر المتوسط الأسماك الجمهور الجمهوري التاريخي

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