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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ملعب إسحاق حلمي بالإسكندرية يشهد مباراة نهائي بطولة كرة الشاطئ

جانب من مبارة كرة
جانب من مبارة كرة القدم الشاطئية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على استمرار تقديم كامل الدعم والرعاية للأنشطة الرياضية الشاطئية، وذلك في إطار تنشيط السياحة الداخلية بمختلف أشكالها، موجها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتذليل اي عقبات وتقديم كافة التسهيلات لإقامة أي فعاليات رياضية بالشكل الذي يليق بمدينة الإسكندرية أمام زائريها.

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وقال الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، إن ملعب شاطئ إسحاق حلمي الرملي شهد مساء اليوم مباراة نهائي بطولة كرة الشاطئ بين نادي "الترسانة البحرية" و"نادي المصري البورسعيدي".

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وأكد أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف فإن شواطئ الإسكندرية ترحب باقامة أي فعاليات رياضية عليها وعلى رأسها شاطئ إسحاق حلمي حيث يتميز بمساحته
الرملية الكبيرة التي تسمح بإقامة الفعاليات الرياضية عليه بكل سهولة.

هذا وأقيمت المباراة بحضور كل من الكابتن عامر حسين عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد أبو الوفا عضو الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على اللعبة، والدكتور محمد عبد الرازق.

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محافظ الإسكندرية تنشيط السياحة الداخلية الرياضية الشاطئية الادارة المركزية للسياحة والمصايف فعاليات رياضية

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