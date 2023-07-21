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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى ينافس 3 أندية سعودية وإماراتية على ضم بن شرقى

بن شرقي
بن شرقي

أفادت تقارير صحفية، بأن النادي الأهلي دخل في منافسة قوية للتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي بعد رحيله عن صفوف الجزيرة الإماراتي منذ أيام.

وقال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، إن الأهلي دخل في منافسة قوية مع أندية الاتفاق والوحدة السعودي إضافة إلى الوحدة الإماراتي للحصول على خدمات اللاعب.

وأشار الموقع إلى أن هناك أحد أندية الدوري الفرنسي، مهتم بضم الدولي المغربي، لكن اللاعب لم يتخذ قراره بعد.

وكان الأهلي قد تعاقد مؤخرًا مع إمام عاشور لاعب وسط الزمالك وميتلاند السابق بعد توصله لاتفاق مع النادي الدنماركي خلال الفترة الماضية، لينضم بعد دفع 3 ملايين دولار.

يُذكر أن بن شرقي قد رحل عن الزمالك في الصيف الماضي لينتقل إلى صفوف الجزيرة الإماراتي.

الاهلى أشرف بن شرقي الدورى المصرى الوحدة السعودي الاتفاق السعودى

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