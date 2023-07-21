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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 17 مقبرة خلال حملة لمواجهة البناء المخالف بأحياء الإسكندرية (صور)

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضي الدولة

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بضرورة التصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالباً بإزالة أي مخالفات لأعمال البناء المخالف في المهد وذلك بتكثيف الحملات الدورية والمفاجئة لضبط المخالفين.

وفي هذا الصدد، قاد اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق حملة مكبرة تمكنت من تنفيذ إزالة فورية لـ17 مقبرة، بمقابر خورشيد بالطريق الزراعي، تم بناؤها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وشن حي وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة لإزالة أعمال البناء المخالف بقرية أبيس الثامنة حيث تم إزالة شدة خشبية بالدور الثالث علوي علي مساحة 100م وكذا إزالة اعمال بناء مخالف بقرية أبيس العاشرة حوشة 4 جزء 4 عبارة عن أسوار مخالفة بإرتفاع 2م علي مساحة 300م.

وقام حي العامرية ثان برئاسة محارب هيلع، بحملة مكبرة لإيقاف أعمال بناء مخالف عبارة عن 4 مقابر مخالفة بدون ترخيص تم إزالتها بالكامل وكذا إزالة أسوار من الطوب الأبيض فضلا عن إزالة مبني من الطوب الأبيض علي مساحة 150م بقريه العراق بالإضافة إلى إزالة أسوار من الطوب بقرية الهواريه

ونفذ حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة تمكنت من إزالة 5 متغيرات مكانية بعزبة الخروعة، عزبة يحيى، المراغى، الزاويدة علي مساحة 8 قيراط.

وشهد حي العجمي برئاسة هدي ابو كليلة حملة مكبرة شملت️ إزالة جزء من روف شارع 45/4 اكتوبر النخيل وكذا️ إزالة دور ارضى من البلوك الابيض بدون سقف شارع أكتوبر 2 بجوار مسجد التوفيق فضلا عن إزالة ️سور بشارع الزهور منطقة ابو يوسف بحري.

وواصل حي الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفه حملاته لإيقاف أعمال البناء المخالف حيث تم إزالة أعمال بناء بدون ترخيص بالدور الخامس عشر  بالعقار الكائن 21 حارة مدورة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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رؤساء الأحياء الإسكندرية إزالة فورية لـ17 مقبرة أعمال البناء المخالف حملة مكبرة الحملات الدورية والمفاجئة ضبط المخالفين

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