زراعة 355 شجرة مثمرة وزينة فى زفتى بالغربية

أكد إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، زراعة 355 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من مناطق مركز ومدينة زفتى، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لشوارع المدينة والقرى الكبرى.

وأوضح رئيس المدينة، أن هذه الأعمال تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتي تهدف إلى توسيع المساحات الخضراء في مصر وتعزيز الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك بالتزامن مع متغيرات المناخ العالمية والتحديات التي تواجه البيئة.

وتأتي هذه الحملات كجزء من الجهود الحكومية المستمرة لتحسين البيئة العامة وجعلها أكثر جمالاً وصحة، وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذه الحملات والعمل على الحفاظ على البيئة وتحسينها للأجيال المقبلة.