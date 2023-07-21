ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 355 شجرة مثمرة وزينة فى زفتى بالغربية

زراعة شجر
زراعة شجر

أكد إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، زراعة 355 شجرة مثمرة وزينة، في عدد من مناطق مركز ومدينة زفتى، وذلك استمرارًا لحملات التجميل والتشجير، والنهوض بالشكل الجمالي لشوارع المدينة والقرى الكبرى.

وأوضح رئيس المدينة، أن هذه الأعمال تأتي في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، والتي تهدف إلى توسيع المساحات الخضراء في مصر وتعزيز الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك بالتزامن مع متغيرات المناخ العالمية والتحديات التي تواجه البيئة.

وتأتي هذه الحملات كجزء من الجهود الحكومية المستمرة لتحسين البيئة العامة وجعلها أكثر جمالاً وصحة، وتشجيع المواطنين على المشاركة في هذه الحملات والعمل على الحفاظ على البيئة وتحسينها للأجيال المقبلة.

زراعة 355 شجرة مثمرة وزينة في عدد من مناطق زفتي 100 مليون شجرة التنمية المستدامة في مصر الجهود الحكومية التغيرات المناخية الحكومة المصرية الحفاظ على البيئة المبادرة الرئاسية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة المناخ العالمى المسا المساحات الخضراء

الأكثر قراءة

الأهلى يحسم رحيل محمد الشناوى بعرض "لا يمكن رفضه" غدًا

ناجح بدرجة شهيد.. أسرة عرعراوى تروى لـ"الدستور" كيف حصل على 90% بالثانوية بعد استشهاده؟

بيراميدز يقترب من ضم هداف الأهلى والزمالك (خاص)

شرطة التعمير تواصل حملاتها المكبرة فى المجتمعات العمرانية الجديدة

الأرصاد تُحذر: طقس السبت شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36 درجة

إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات «أتشيمبونج»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المصابين خلال اعتداء قوات الاحتلال على خيمة تضامنية بالقدس

فيلم «جولدا» يكشف «كواليس تل أبيب» فى حرب أكتوبر: أشرف مروان «ضلل إسرائيل»

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية