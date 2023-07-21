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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 535 ألف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

القمح
القمح

ثمَّن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهاً الجهات المعنية بتذليل كل العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام.

وأعلنت فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، عن أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٥٦ طنا و٧٤٥ كيلوجراما، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥٣٥٧٥٠ طنا و٥٦٠ كيلو.

وأوضحت عبدالرحمن أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي، سواء كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكل أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

وناشد المحافظ المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهدا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

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