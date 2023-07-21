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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حزب البيئة العالمى يحذر من كارثة "لن يتحملها الكوكب" فى 2050

الدكتور دوميط كامل
الدكتور دوميط كامل

قال الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، إن تغير المناخ أصبح خطرًا، مشيرًا إلى أن عام 2050 سيشهد كارثة لن يتحملها الكوكب.

وأضاف كامل، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا نتجه نحو الأسوأ مع تعرض العالم لظاهرة النينيو التي تؤثر على المناخ لدقائق معدودة في العالم كله.

وأرجع كامل سبب ارتفاع حرارة الأرض إلى الاستهلاك الخطير لكميات كبيرة من الفحم الحجري، وكذلك استهلاك 100 مليون برميل بترول يوميًا، وإزالة الغابات والتمدد العمراني، والقبة الحرارية، والاحترار العالمي، والتغير بمسار الكتل الهوائية الباردة والحارة.

وأشار إلى أن العالم أمام كل هذه الكوارث الخطيرة، وسيدفع الكوكب الثمن من حياته البيئية وستتأثر جميع الكائنات الحية والتنوع البيولوجي.

وتابع: "أؤيد طلب السيد جون كيري بإنشاء لجنة عالمية لدراسة وتنفيذ خطط بيئية لإنقاذ الكوكب، مطلوب استراتيجية موحدة لحماية البيئة"، مؤكدًا أن هذا الوضع خطير جدًا على كل دول العالم.

وأردف: "بحلول عام 2050 من الممكن ألا تتحمل الأرض كل هذه السخونة ونحن أمام كارثة حقيقية".

حزب البيئة العالمي تغير المناخ ظاهرة النينيو ارتفاع حرارة الأرض القاهرة الإخبارية رئيس حزب البيئة العالمي

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