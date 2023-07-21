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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

العربي القطري يتعاقد مع "هداف الزمالك"

عمر السومة
عمر السومة

أعلن نادي العربي القطري، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع المهاجم السوري عمر السومة، قادمًا من أهلي جدة السعودي.

السومة لعب معارًا لـ العربي القطري الموسم المنقضي، قادمًا من أهلي جدة السعودي.

وكانت صحيفة “الرياضية” السعودية، قد أكدت بأن أهلي جدة السعودي وقع على مخالصة مادية مع عمر السومة، فيما تنازل المهاجم السوري عن مبلغ 1.5 مليون دولار كمستحقات متأخرة، إضافة لراتبه في الموسم الأخير في عقده.

ورحب نادي العربي القطري بـ السومة، مؤكدين بأنه تم التعاقد معه لمدة موسمين في صفقة انتقال دائم.

وربطت تقارير صحفية السومة بالانتقال إلى نادي الزمالك، في الميركاتو الصيفي الحالي.

يُذكر أن السومة سجل 25 هدفًا لـ العربي القطري في الموسم المنقضي بمختلف المسابقات، إضافة لصناعته 5 آخرين.

ومع الأهلي، خاض السومة 245 مباراة بمختلف المسابقات، وتمكن من تسجيل 194 هدفًا، إضافة لصناعة 30 آخرين، كما فاز بجائزة هداف الدوري السعودي 3 مرات.

وقاد السومة، الأهلي للتتويج ببطولات الدوري السعودي، كأس الملك، كأس ولي العهد، وكأس السوبر السعودي.

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