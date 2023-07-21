شرط الجيش المغربي يهدد انتقال رضا سليم إلى الأهلي

كشف مصدر مسئول داخل الأهلي، النقاب حول مصير صفقة رضا سليم هداف الجيش الملكي لضمه في الميركاتو الصيفي الجاري بعد الاتفاق مع اللاعب ووكيل أعماله مؤخراً.

وأكد المصدر أن الصفقة شهدت حالة من الشد والجذب بين الأهلي، وإدارة الجيش الملكي بسبب المقابل المادي لبيع اللاعب في الصيف .

- عرض الأهلي

وأشار المصدر إلي أن الأهلي عرض مليون و800 ألف دولار لحسم الصفقة بين اللاعب والنادي المغربي لكنه تفاجئ بطلب إدارة الجيش الحصول علي 3 ملايين دولار، وإضافة بند 20%نسبة من إجمالي مبلغ بيع عقد اللاعب لنادي آخر مستقبلا وذلك في ظل رغبة اللاعب بخوض تجربة جديدة.

وأضاف المصدر أن مغالاة النادي المغربي جاء بعد دخول الوحدة الإماراتي وبيراميدز في الصفقة للمزايدة علي ضم اللاعب

وأوضح المصدر أن إدارة ومسئولو الأهلي ينتظروا الرد النهائي لإدارة الجيش الملكي بشأن العرض المالي للقلعة الحمراء خاصةً وأن رضا سليم مرتبط بعقد مع الفريق المغربي حتى صيف 2024.