ضبط 350 تاجر مخدرات فى 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديريات الأمن، حملات أمنية مكثفة في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا المخدرات عن ضبط 324 قضية مواد مخدرة بإجمالي 350 متهمًا.

وتم ضبط كميات كبيرة من المخدرات، بما في ذلك كميات من الحشيش، والبانجو، والهيدرو، والهيروين، وزهرة الخشخاش، والشابو، والآيس، والإستروكس، والبودر، بالإضافة إلى 3738 قرصًا مخدرًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية.