ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أرمينيا كامل لـ "القاهرة الإخبارية": الأوبرا بيتي الثاني.. والباليه حياتي (فيديو)

أرمينيا كامل
أرمينيا كامل

قالت أرمينيا كامل، مديرة فرقة باليه القاهرة، إن دار الأوبرا المصرية بيتها الثاني، وتشعر بإحساس رائع عندما تذهب إليها.

وأضافت مديرة فرقة باليه القاهرة، في حوارها مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن الباليه فن من الفنون الموجودة، ولكي تصل إلى حلمك في الباليه يبذل الراقصون جهدًا كبيرًا، مؤكدة أنها تعتبر الباليه هو حياتها.

وتابعت: "دراسة الباليه تستغرق 9 سنوات، ومش كل الدارسين يصلون إلى احتراف الباليه".

كما أشارت إلى أن الباليه فن صعب ويجب على من يدرسه أن يحبه كفن من أجل الوصول إلى أعلى المستويات به.

وتابعت: "فن الباليه له جمهور معين لكنه جمهور كبير، فيه ناس تحب الباليه وناس لأ، وجمهور الباليه شاطر جدًا وبيعرف مين بيشتغل كويس ومين لأ".

أرمينيا كامل مديرة فرقة باليه القاهرة فن البالية البالية دار الأوبرا المصرية القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

الأهلى يحسم رحيل محمد الشناوى بعرض "لا يمكن رفضه" غدًا

أردوغان: تطوير العلاقات مع مصر سيعزز إمكاناتنا الاقتصادية

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. التجار يؤكدون استمرار الإقبال ومواطنون: "هنقاطعها"

العربي القطري يتعاقد مع "هداف الزمالك"

السباح العالمى سيد الباروكى يقود "ناشئى الزعانف" للسباحة فى قناة السويس

ضبط 350 تاجر مخدرات فى 24 ساعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال