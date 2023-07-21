أرمينيا كامل لـ "القاهرة الإخبارية": الأوبرا بيتي الثاني.. والباليه حياتي (فيديو)

قالت أرمينيا كامل، مديرة فرقة باليه القاهرة، إن دار الأوبرا المصرية بيتها الثاني، وتشعر بإحساس رائع عندما تذهب إليها.

وأضافت مديرة فرقة باليه القاهرة، في حوارها مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن الباليه فن من الفنون الموجودة، ولكي تصل إلى حلمك في الباليه يبذل الراقصون جهدًا كبيرًا، مؤكدة أنها تعتبر الباليه هو حياتها.

وتابعت: "دراسة الباليه تستغرق 9 سنوات، ومش كل الدارسين يصلون إلى احتراف الباليه".

كما أشارت إلى أن الباليه فن صعب ويجب على من يدرسه أن يحبه كفن من أجل الوصول إلى أعلى المستويات به.

وتابعت: "فن الباليه له جمهور معين لكنه جمهور كبير، فيه ناس تحب الباليه وناس لأ، وجمهور الباليه شاطر جدًا وبيعرف مين بيشتغل كويس ومين لأ".