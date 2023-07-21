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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل DMC: الأسعار بالعلمين الجديدة فى متناول جميع الطبقات

العلمين
العلمين

نفى محمد سعد، مراسل برنامج «8 الصبح» على قناة DMC، ما تردد عن أن مهرجان العلمين الجديدة موجّه لفئة دون غيرها. 

وقال سعد، في رسالة من مقر انعقاد مهرجان العلمين الجديدة، إن ما أثير حول ارتفاع أسعار حفلات وزيارة مدينة العلمين الجديدة عارٍ تماماً من الصحة. 

وأضاف: «الأسعار في مدينة العلمين زي أسعار القاهرة، ويوجد بالمدينة السوق القديمة واللي بيروحوها الناس للتسوق بنفس أسعار القاهرة وباقي المحافظات». 

وتابع: «هناك فعاليات منظمة داخل مهرجان العلمين مجاناً تماماً دون مقابل، حتى إن أسعار الحفلات ليست مرتفعة مقارنة بأسعار حفلات أخرى منظمة في دول أخرى». 

وحول ما أثير عن أن سعر زجاجة المياه في مدينة العلمين الجديدة يصل إلى 200 جنيه، نفى ذلك، وأوضح أن أسعار حجوزات الفنادق والشاليهات والسلع وغيرها من الأمور في متناول جميع طبقات الشعب المصري، قائلا: «الإيجارات تبدأ من 1000 جنيه للشاليهات».

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