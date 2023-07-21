الحماية المدنية تخمد حريق مخلفات فى أرض بالعمرانية

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اشتعل بمخلفات بقطعة أرض فضاء في العمرانية، قبل امتداده للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد باشتعال حريق بشارع عثمان محرم في العمرانية، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن النيران اشتعلت بمخلفات في قطعة أرض فضاء، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.