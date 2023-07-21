انعقاد أول مقرأة للأئمة أصحاب الصوت الحسن بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية

عقدت وزارة الأوقاف، مقرأة الأئمة أصحاب الصوت الحسن لتلاوة سورة الكهف بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، بحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد بوزارة الأوقاف، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ محمد الصغير مدير إدارة المقارئ بديوان عام وزارة الأوقاف، والدكتور هاشم الفقي مدير الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية.

وشهدت المقرأة حضورًا حافلًا من جمهور المسجد، وأهل القرآن الكريم المحبين له، الذين أثنوا على أداء الأئمة أعضاء المقرأة وأصواتهم الحسنة، كما أشادوا بدور وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله -عز وجل- بالأنشطة الدعوية والقرآنية.

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم 8 مساجد ، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 19 مسجدًا منها 15مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.