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الجمعة 21 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: افتتاح معرض للسلع الغذائية بالأقصر للتخفيف عن كاهل المواطنين

النائب أحمد إدريس
النائب أحمد إدريس

قال النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن بمحافظة الأقصر، إن معارض السلع الغذائية المخفضة مهمة للغاية، وتهدف إلى مساندة المواطنين في الحصول على تلك السلع بأسعار مخفضة.

وأقام النائب أحمد إدريس معرضًا للسلع الغذائية بأسعار مخفضة بقرية العشي بالتعاون مع مديرية التموين بالأقصر، والذي شهد إقبالًا كبيرًا من جانب الأهالي حيث إن المعرض أقيم بمنطقة السوق بالعشي، وتوافد المواطنون على المعرض لشراء العديد من السلع، لا سيما السلع الغذائية التي تم توفيرها وبأسعار مناسبة ومخفضة. 

وكان النائب أكد ضرورة تقديم سلع مخفضة وذات جودة عالية، حيث إن مثل هذه المعارض تؤدى إلى بث روح الطمأنينة لدى المواطن، وعدم تركه فريسة لجشع التجار.

أفتتاح معرض للسلع الغذائية السلع الغذائية المخفضة المستشار حنفي جبالي بمحافظة الاقصر توثيق شهر عقارى عضو مجلس النواب

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