ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لمدة 3 سنوات.. الأقصر تطرح مزايدة لاستغلال الشوارع لانتظار المركبات

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت إدارة العقود والمشتريات فى ديوان محافظة الأقصر، عن طرح مزايدة علنية محدودة، لاستغلال وتشغيل عدد خمس شوارع لإنتظار المركبات داخل نطاق مدينة الأقصر، وذلك لمدة ثلاث سنوات (الشركات فقط)، ويبلغ تأمين دخول المزاد 20000 جنيه، ويتم في جلسة يوم الإثنين 31 يوليو الجاري.

وقالت إدارة العقود والمشتريات بالأقصر، في بيان صحفي، إن ثمن الكراسة للمزايدة الأولى تبلغ 340.90 ج (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، حيث تباع الكراسة وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية، والتواصل على التليفون التالي:- (0952281578) في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط والمواصفات، وذلك بناءاً على القانون 182 لسنة 2018م، والقانون رقم 150 لسنة 2020 م ولائحتهما التنفيذية مكملاً للإعلان.

كما تنظم محافظة الأقصر، يوم الأربعاء المقبل، جلسة مزايدة علنية لإستغلال العبارتين الجديدتين فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر، وذلك عقب إعلان المحافظة عن طرح عملية استغلال العبارتين الأقصر 1 والأقصر 2 لمدة ثلاث سنوات.

كما حددت إدارة العقود والمشتريات، جلسة يوم الأربعاء المقبل لعقد المزايدة العلنية، وفقاً للقانون رقم 182  لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية أن كراسة الشروط والمواصفات تسحب من إدارة العقود والمشتريات نظير مبلغ 699 جنيهاً غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

 وأشارت إدارة العقود والمشتريات إلى أن قيمة تأمين دخول المزاد 500000 جنيهاً يزاد لـ 10% من إجمالى قيمة الاستغلال الكلي عند الترسية وتدفع كامل قيمة التأمين بالجلسة فور الرسو، وعلى راغبى الدخول في المزاد شراء كراسة الشروط والحضور فى الميعاد المحدد للجلسة ومعه كامل المستندات المبينة بكراسة الشروط والمواصفات.

محافظة الأقصر مزايدة علنية بيان صحفي إدارة العقود أكاذيب الجزيرة

الأكثر قراءة

زيلينسكى يعزل سفير أوكرانيا فى بريطانيا من منصبه

البحر صباحًا ومهرجان المانجو مساءً.. توافد المصطافين إلى شواطئ السويس

زائرو العلمين الجديدة: مدينة عالمية على البحر المتوسط

أكثر من 60 عارضًا.. تفاصيل مهرجان المانجو فى السويس

حبس ربة منزل قتلت شقيقتها ضربًا بعصا خشبية فى القليوبية

"ذا صن": شرم الشيخ والغردقة والأقصر وجهات تحظى بشعبية كبيرة بين البريطانيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال