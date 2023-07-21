لمدة 3 سنوات.. الأقصر تطرح مزايدة لاستغلال الشوارع لانتظار المركبات

أعلنت إدارة العقود والمشتريات فى ديوان محافظة الأقصر، عن طرح مزايدة علنية محدودة، لاستغلال وتشغيل عدد خمس شوارع لإنتظار المركبات داخل نطاق مدينة الأقصر، وذلك لمدة ثلاث سنوات (الشركات فقط)، ويبلغ تأمين دخول المزاد 20000 جنيه، ويتم في جلسة يوم الإثنين 31 يوليو الجاري.

وقالت إدارة العقود والمشتريات بالأقصر، في بيان صحفي، إن ثمن الكراسة للمزايدة الأولى تبلغ 340.90 ج (شاملة ضريبة القيمة المضافة)، حيث تباع الكراسة وتنعقد جلسة المزايدة بمقر إدارة العقود والمشتريات بالجزيرة العوامية، والتواصل على التليفون التالي:- (0952281578) في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وتقدم المستندات المبينة بكراسات الشروط والمواصفات، وذلك بناءاً على القانون 182 لسنة 2018م، والقانون رقم 150 لسنة 2020 م ولائحتهما التنفيذية مكملاً للإعلان.

كما تنظم محافظة الأقصر، يوم الأربعاء المقبل، جلسة مزايدة علنية لإستغلال العبارتين الجديدتين فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بمقر إدارة العقود والمشتريات بجزيرة العوامية خلف قصر ثقافة الأقصر، وذلك عقب إعلان المحافظة عن طرح عملية استغلال العبارتين الأقصر 1 والأقصر 2 لمدة ثلاث سنوات.

كما حددت إدارة العقود والمشتريات، جلسة يوم الأربعاء المقبل لعقد المزايدة العلنية، وفقاً للقانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية أن كراسة الشروط والمواصفات تسحب من إدارة العقود والمشتريات نظير مبلغ 699 جنيهاً غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت إدارة العقود والمشتريات إلى أن قيمة تأمين دخول المزاد 500000 جنيهاً يزاد لـ 10% من إجمالى قيمة الاستغلال الكلي عند الترسية وتدفع كامل قيمة التأمين بالجلسة فور الرسو، وعلى راغبى الدخول في المزاد شراء كراسة الشروط والحضور فى الميعاد المحدد للجلسة ومعه كامل المستندات المبينة بكراسة الشروط والمواصفات.