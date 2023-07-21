انطلاق ملتقى توظيف "حياة كريمة" بنادى سيتى كلوب بشبين الكوم غدًا

أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن انطلاق الملتقى التوظيفي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الشباب والرياضة غدًا السبت ولمدة يومين بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم، بمشاركة 20 شركة لتوفير أكثر من 3500 فرصة عمل للشباب لكل المؤهلات بشتى المجالات المختلفة.

وأكد محافظ المنوفية أن ملتقيات التوظيف تأتي في إطار اهتمام الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل وصقل مهاراتهم الوظيفية والتكنولوجية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للشباب وذوي الهمم بشتى المجالات المتنوعة، مؤكدًا على تقديم كل أوجه الدعم لتلك الملتقيات التوظيفية لإنجاحها وتحقيق أهدافها ودعم شباب المحافظة وخلق فرص عمل جادة لهم، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى دائمًا لتشجيع الشباب على ثقافة العمل الحر وذلك ضمن رؤية متكاملة للارتقاء بمستوى الحياة المعيشية للمواطنين في كل نواحي الحياة.

وثمن المحافظ ما تقوم به مؤسسة "حياة كريمة" من جهود وفعاليات وخاصة ملتقيات التوظيف التي تؤكد على شمولية وتنوع أهداف ومحاور عمل المبادرة لتمتد إلى التنمية البشرية، في إطار الدفع بجهود الدولة التنموية وتحقيق رؤية مصر 2030 التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي.