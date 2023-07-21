حبس ربة منزل قتلت شقيقتها ضربًا بعصا خشبية فى القليوبية

أمرت جهات التحقيق بقسم أول بنها بمحافظة القليوبية، بدفن جثة ربة منزل مسنة لقيت مصرعها علي يد شقيقتها بعد ضربها لها باستخدام عصا خشبية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان، وطلب تقرير الصفة التشريحية حول معاينة جثمان المجني عليها، كما أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقت مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، القبض على ربة منزل لاتهامها بضرب شقيقتها حتى الموت بمنطقة مساكن طابا دائرة القسم، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطاراً من قسم أول بنها، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبالها ربة منزل مسنة جثة هامدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وتواصل الأجهزة الأمنية فحص تفاصيل الواقعة وملابساتها.