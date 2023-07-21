ads
الجمعة 21 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس ربة منزل قتلت شقيقتها ضربًا بعصا خشبية فى القليوبية

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بقسم أول بنها بمحافظة القليوبية، بدفن جثة ربة منزل مسنة لقيت مصرعها علي يد شقيقتها بعد ضربها لها باستخدام عصا خشبية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان، وطلب تقرير الصفة التشريحية حول معاينة جثمان المجني عليها، كما أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقت مباحث قسم أول بنها بمحافظة القليوبية، القبض على ربة منزل لاتهامها بضرب شقيقتها حتى الموت بمنطقة مساكن طابا دائرة القسم، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

 كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، قد تلقت إخطاراً من قسم أول بنها، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبالها ربة منزل مسنة جثة هامدة.

 على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقتها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وتواصل الأجهزة الأمنية فحص تفاصيل الواقعة وملابساتها.

جهات التحقيق ربة منزل تحريات المباحث الصفة التشريحية مباحث قسم أول بنها

الأكثر قراءة

زيلينسكى يعزل سفير أوكرانيا فى بريطانيا من منصبه

البحر صباحًا ومهرجان المانجو مساءً.. توافد المصطافين إلى شواطئ السويس

زائرو العلمين الجديدة: مدينة عالمية على البحر المتوسط

أكثر من 60 عارضًا.. تفاصيل مهرجان المانجو فى السويس

حبس ربة منزل قتلت شقيقتها ضربًا بعصا خشبية فى القليوبية

"ذا صن": شرم الشيخ والغردقة والأقصر وجهات تحظى بشعبية كبيرة بين البريطانيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد الاحتجاجات.. نتنياهو يتحدث عن "توافق" حول التعديلات القضائية

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال