"آخر كلام".. لجنة المسابقات تقرر قيد 30 لاعبًا فى قوائم الأندية للموسم الجديد

كشف مصدر مسئول داخل لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن استمرار العمل بالقوائم الحالية فى الموسم الجديد دون أي تعديل، وذلك بعد وجود بعض المطالبات بتقليص عدد قوائم الأندية إلى 25 لاعبًا فى الموسم الجديد، إضافة إلى 5 لاعبين تحت السن.

وأكد المصدر أن لجنة المسابقات استقرت على أن تكون قائمة كل فريق مكونة من 30 لاعبًا، بالإضافة إلى 5 لاعبين تحت السن، كما هو الحال فى المواسم الثلاثة السابقة، دون أي تعديل.

- فتح باب القيد للموسم الجديد يوم 27 يوليو الجارى

وقرر اتحاد الكرة بشكل رسمي فتح باب القيد للموسم الجديد يوم 27 يوليو الجاري، على أن يتم إخطار الأندية خلال الساعات المقبلة بشروط ولائحة القيد للموسم الجديد، خاصة أن هناك بعض المباريات المتبقية من بطولة كأس مصر للموسم المنقضي ستقام خلال الفترة المقبلة بقوائم الموسم الجديد دون أي حظر على أي فريق.

فى الوقت نفسه اتفق مسئولو اتحاد الكرة مع رابطة الأندية المحترفة على ضرورة مخاطبة الجهات الأمنية خلال الفترة الحالية، للحصول على موافقة رسمية بشأن زيادة عدد الجماهير المسموح لها بحضور المباريات، حتى يتم وضع هذه الأمور الخاصة بالجماهير فى لائحة الموسم الجديد.

وتسعى رابطة الأندية المحترفة لزيادة عدد الجماهير في مباريات الموسم المقبل إلى 10 آلاف مشجع لكل مباراة بدلًا من 6 آلاف التي كانت معتمدة في الموسم الجاري، وبدأت بالفعل في مخاطبة الجهات الأمنية للحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

وتستهدف رابطة الأندية حضور الجمهور المباريات فى بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل بالسعة الكاملة، وتحقيق العدالة بين الأندية، لكن ذلك سيتطلب خطوات تدريجية، حيث بدأت الموسم الأول بحضور قليل للجماهير ارتفع لـ6 آلاف في الموسم الجاري، و10 آلاف في الموسم المقبل، خاصة فى ظل النظام المعمول به حاليًا فى دخول الجماهير.