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السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

منظمة "فاشو شو" بمهرجان العلمين: تجهيزات على مستوى عالمي.. ومفاجآت للمشاركين

فستان
فستان

قالت ياسمين ثروت، منظمة الفاشون شو بمهرجان مدينة العلمين الجديدة، الذي انطلق منذ عدة أيام، إنها بدأت في التجهيز للفاشون شو منذ ما يقرب من شهرين، لافتة إلى أن التجهيزات تجري على مستوى عالمي لتحقق الانبهار لكافة الحاضرين.

ولفتت ثروت، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن العارضين كانوا يتهافتون على الحضور لمصر والمشاركة في مثل هذا المهرجان الذي تم تصميمه على مستوى عالمي بالطبع.

ونوهت: بأنه من المقرر أن يكون الفاشون شو يوم 10 أغسطس المقبل، ومعظم المصممين يشاركون بالأزياء الفرعونية تخليدًا لهذا الزي، كما أن التحضيرات بالطبع استغرقت مدة طويلة حيث إننا كنا حريصين أن يكون الفاشون شو انعكاس للفن والرقي وثقافة الشعب. 

ووذكرت أنه سيتم حضور المصمم العالمي مايكل سينكو لأول مرة في مصر، ذلك المصمم الذي أقام عروض كثيرة في بلاد الموضة مثل نيو يورك، لندن، باريس، وميلانو، وعبر ياسمين عن فخرها بالعرض في مصر.

وأشارت إلى أن أكثر ما يميز عرض الأزياء ذلك انه حدث على مدارعدة أيام ويجمع بين كبار المصممين الدوليين والماركات المحلية المصرية.

و من ضمن العارضين باليوم الأول لعرض الأزياء المصمم العالمي مايكل سينكو، الذي سوف يعرض مايقرب من 50 موديل، ويليه حفل رامي عياش، وثاني وثالث يوم 60 مصمم مصري من جميع المجالات، مجوهرات، حقائب وملابس، أبرزها الأختين آية وموناز عبد الرؤوف الذين تحولت تصميماتهم من المحلية للعالمية، ويحضر الفاشون شو مجموعة كبيرة من المشاهير ونجوم الفن المهتمين بالأزياء، وأبرزهم إنجي كيوان، سيرين عبد النور، درة ، ومي عمر.

ويعد مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، يضم المزيد من الفعاليات الترفيهية، من بينها عروض أزياء لأفضل 10 مصممين في الوطن العربي، وتضم حفلات لكبار الفنانين المصريين والعرب والعالميين، والمهرجان سيتم يوم الخميس المقبل 13 يوليو وحتى 26 أغسطس.

بمهرجان مدينة العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة لفاشون شو الفاشون شو بلاد الموضة

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