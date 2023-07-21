خلال شهر.. تحرير 2741 محضرا لمخابز وبدالين تموينين ومنشآت مخالفة في الجيزة

أكد اللواء احمد راشد محافظ الجيزةـ مواصلة الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية، للتأكد من توافر السلع الغذائية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

وتابع محافظ الجيزة، نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة المحافظة، بالاشتراك مع مديرية التموين خلال شهر، والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 2741 مخالفة تموينية، حيال المخابز الغير ملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين .

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 190 طنا، ما بين دقيق مدعم وسكر وارز ومكرونة ونخاله مجهولة المصدر، و700 كرتونة زيت تمويني بمنشآت مخالفة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن .

ولفت المحافظ إلى أن المخالفات المحررة، شملت ضبط 2150 مخالفة لمخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات بالإضافة إلى ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة.

وكذلك مخالفة تجميع بطاقات بإجمالي 517 بطاقة بحوزة مخابز وبدالين تموينيين بمناطق الصف وأطفيح ومنشاة القناطر والعياط وبولاق وأوسيم والحوامدية، للاستغلال والتصرف في الدعم المخصصة للمواطنين وحيازة سلع مجهولة المصدر.



وأكد "راشد" أنه تم تحرير 557 محضرا تموينيا لمحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة الي جانب تحرير 34 محضرا لمحطات وقود ومستودعات لضبط عدداً من المخالفات بهم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابي، للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.