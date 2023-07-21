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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"ذا صن": شرم الشيخ والغردقة والأقصر وجهات تحظى بشعبية كبيرة بين البريطانيين

شرم الشيخ
شرم الشيخ

أعلنت "توي" البريطانية للسياحة والسفر " TUI UK"، أكبر شركة سياحية بريطانية وإحدى شركات السفر الرائدة في العالم، عن تنظيم رحلات طيران جديدة للمقاصد السياحية المصرية المختلفة مثل شرم الشيخ والغردقة والأقصر، وقالت إنها وجهات مشمسة شهيرة تحظى بشعبية كبيرة بين البريطانيين، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقالت الشركة إن وجهات العطلات الشهيرة في مصر تشمل حاليًا شرم الشيخ والغردقة، وكلاهما منتجع على شاطئ البحر، مضيفة تشتهر الأقصر أيضًا بالسياح لأنها موطن لمناطق الجذب الشهيرة بما في ذلك وادي الملوك.

وأشار التقرير: ستكون الرحلات جزءًا من الرحلات البحرية الجديدة في نهر النيل، والتي ستبحر اعتبارًا من نوفمبر 2024.

وستنطلق رحلات الطيران العارض الحصرية من مانشستر ولندن، جاتويك ويكلي من 7 نوفمبر 2024 حتى 24 أبريل 2025.

 - إضافة خدمة الأقصر كجزء من برنامج الرحلات الشتوى 2024

قال روبرت سميث، مدير الطيران في مطار مانشستر: "إنه لأمر رائع أن نرى إضافة خدمة الأقصر كجزء من برنامج الرحلات الشتوي 2024، لافتا إلى أنها وجهة جديدة تمامًا لمطار مانشستر ومن المؤكد أنها ستحظى بشعبية كبيرة بين الركاب."

وأضاف التقرير أن الأقصر كانت عاصمة الفراعنة من حوالي القرن السادس عشر قبل الميلاد إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد وأصبحت بقاياها الآن مصدر جذب كبيرا للسياح، ويعد معبد الأقصر أحد عوامل الجذب الرئيسية، الذي بناه أمنحتب الثالث في القرن الرابع عشر قبل الميلاد.

وتابع التقرير: على الجانب الآخر من الضفة، ستجد وادي الملوك، حيث دُفنت مومياوات الفراعنة مع جواهرهم وإمداداتهم لإيصالهم إلى الحياة الآخرة.

وأضافت صحيفة ذا صن البريطانية أن  أهم ما في الأمر هو مقبرة توت عنخ آمون ، والتي أدى اكتشافها إلى شهرة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر في عام 1922.

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