"الزراعة": ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 4.7 مليون طن

الموالح والبطاطس والبصل في الصدارة

كشف تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بالوزارة، عن ارتفاع إجمالي الصادرات الزراعية إلى 4 ملايين و701 ألف و225 طنًا من أول يناير من هذا العام حتى الشهر الجاري، مقابل 4 ملايين و133 ألف طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تقترب من 600 ألف طن.

وقال التقرير، الذي حصلت عليه "الدستور" أن صادرات الموالح جاءت في المرتبة الأولى بنحو مليون و896 ألفا و225 طنا، بينما جاءت صادرات البطاطس في المرتبة الثانية بقيمة 882 ألفا و712 طنا، فيما جاءت صادرات البصل الطازج في المرتبة الثانية بنحو 333 ألفا و701 طن.

- الرمان في المركز الرابع من الصادرات الزراعية

وأضاف التقرير أن صادرات الرمان بلغت 3 آلاف و524 طنا، وبلغت صادرات مصر الزراعية من الثوم الطازج 2207 أطنان، كما بلغت صادرات الفراولة الطازجة 23 ألفا و295 طنا، فيما بلغت صادرات الفاصوليا الطازجة والجافة 77 ألفا و125 طنا.

وأضاف التقرير، أن صادرات مصر الزراعية من الجوافة بلغت 9 آلاف و705 أطنان، فيما بلغت صادرات الطماطم الطازجة 44 ألفا و625 طنا، في بلغت صادرات العنب 103 آلاف و320 طنا، وذلك خلال الفترة من أول يناير من العام الحالي حتى منتصف يوليو الجاري.

وأشاد التقرير بجهود العاملين بالحجر الزراعي والمعامل التابعة للوزارة وللمجلس التصديري، كما أشاد بالتعاون مع السفارات المصرية والتمثيل التجاري المصري بالخارج، والتي ساهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي من الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن من أجل دعم الاقتصاد الوطني.