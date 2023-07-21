التصريح بدفن طفلة لقيت مصرعها إثر انقلاب سيارة بالبحر الأحمر

أصدرت جهات التحقيق برأس غارب شمال البحر الأحمر، قرارًا بتصريح دفن جثمان طفلة لقيت مصرعها في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق رأس غارب الغردقة.

وكلّفت جهات التحقيق برأس غارب، رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات والملابسات حول الواقعة، كما كلّفت إدارة المرور بالبحر الأحمر بإعداد تقرير فني عن الحادث، وبيان ملابسات الحادث بشكل عاجل.

وتعود تفاصيل الحادث حين تلقى اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 35 طريق رأس غارب الغردقة.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبيّن أن الضحايا من أسرة واحدة، حيث لقيت الطفلة إيريني أشرف بهجت، 15 سنة مصرعها، فيما أصيب كل من مارينا أشرف بهجت 18 سنة، أشرف بهجت مقار 57 سنة، هالة بديع حبيب 48 سنة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى رأس غارب المركزى، وإيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.