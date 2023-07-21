وكيل صحة مطروح يتابع تقديم خدمات "100 يوم صحة" بالمنافذ المستجدة

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، حركة العمل والتزام العاملين فى المنافذ المستجدة لتقديم الخدمة التوعوية والتثقيفية والطبية ومبادرات الصحة العامة بالإمكان السياحية والخدمية والترفيهية بمحافظة مطروح.

وأوضح وكيل صحة مطروح أن تم تقديم خدمات التثقيف الصحي والتوعوى ضمن حملة ١٠٠ يوم صحة والخدمات المقدمة من وزارة الصحة ومبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية وبعض الخدمات الطبية كـ قياس الضغط والسكر وقياس درجة الحرارة.

ووجه وكيل صحة مطروح الدكتور محمد هاشم مدير إدارة العلمين والدكتور أحمد عماد منسق المبادرات بتوزيع الأدوية المناسبة بتلك المنافذ من أجل تسهيل الحصول على خدمات طبية أفضل لأهالي مطروح وزائريها وعلى الفور تم توفير الأدوية من الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بمطروح وتوزيعها على بعض المنافذ ويتم استكمالها صباح الغد.



ولفت الدكتور أحمد عماد منسق مبادرات الصحة العامة إلى أنه يتم توجيه المواطن المتردد على الأكشاك الطبية إلى أقرب عيادة طبية متنقلة في حال الاحتياج لتدخل طبي، أو إلى أقرب مستشفى، مؤكدًا التنسيق المستمر والدائم بين جميع الأكشاك الطبية وسيارات العيادات الطبية المتنقلة وغرفة الإسعاف والمراكز الطبية والمستشفيات القريبة، من خلال شبكة واحدة، في إطار الحرص على سرعة الاستجابة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.

وقدم "سالم" الشكر والثناء لجميع العاملين بتلك المنافذ المستحدثة موجها الشكر والتقدير لجميع القيادات والعاملين على الخدمات المقدمة ضمن حملة ١٠٠ يوم صحة بقطاع الطب العلاجى والوقائي وإدارة الرعاية الأساسية وإدارة التثقيف الصحي و إدارة القوافل وادارة تنظيم الأسرة.

وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الطبية

وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الطبية

وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الطبية

وكيل صحة مطروح يتابع تقديم الخدمات الطبية