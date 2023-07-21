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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع عدد ضحايا انهيار أرضى فى قرية بماهاراشترا الهندية إلى 16 شخصا

انهيار أرضي
انهيار أرضي

ارتفع عدد ضحايا انهيار أرضي بقرية في ولاية ماهاراشترا الهندية إلى 16 شخصا.
 

وأوضحت الهيئة الوطنية الهندية لمواجهة الكوارث – بحسب يورو نيوز-  أن 16 شخصاً لقوا مصرعهم، مبينةً أنها أوقفت عمليات الإنقاذ بسبب استمرار هطول الأمطار وخطر حدوث مزيد من الانهيارات الأرضية.

 

وأشار نائب رئيس الوزراء بالولاية ديفيندرا فادنافيس إلى أن فريق الإنقاذ يضم ألف عنصر على الأقل، مضيفاً أن 200 شخص يعيشون في المنطقة وإنه تم إنقاذ سبعين شخصاً.

 

وتشهد الهند موسم الأمطار الموسمية منذ يونيو، وقد تسببت الفيضانات والانهيارات الأرضية في مصرع العشرات.

 

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرا باللون الأحمر لمناطق "مومباي" و"رايجاد" و"بالجر" بولاية "ماهراشترا"، موضحة أن جميع المدارس الحكومية والخاصة في مومباي ستظل مغلقة اليوم بسبب استمرار هطول الأمطار الغزيرة.

الأرصاد الجوية الهندية الأرصاد الجوية الانهيارات الأرضية الهيئة الوطنية يورو نيوز موسم الأمطار

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