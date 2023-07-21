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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الاثنين.. مناقشة كتاب "السرد والخصوصية الثقافية" في اتحاد الكتاب بالزمالك

كتاب السرد والخصوصية
كتاب "السرد والخصوصية الثقافية"

تنظم شعبة النقد والدراسات الأدبية، ندوة لمناقشة كتاب "السرد والخصوصية الثقافية" الصادر عن الهيئة العامة للكتاب، للدكتور سيد ضيف الله، في اتحاد الكتاب بالزمالك، وذلك يوم الإثنين 24 يوليو الجاري، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويناقش كتاب "السرد والخصوصية الثقافية" الدكتور عادل ضرغام، أستاذ النقد بكلية دار العلوم، بجامعة الفيوم والدكتور شريف حتيتة، أستاذ بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وتدير اللقاء الأستاذة الدكتورة هدى عطية الأستاذة بكلية البنات جامعة عين شمس.

يغوص كتاب "السرد والخصوصية الثقافية" الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب للناقد الدكتور سيد ضيف الله إلى أغوار العلاقة بين السرد والثقافة، من منطلق أنهما مكونان سرديان بامتياز تجمعهما علاقة تبادلية، وجوهر واحد يتجلى في مصطلحين متواشجين بالضرورة.

ويستلهم المؤلف من رواية "العمة أخت الرجال" للكاتب أحمد أبو خنيجر نموذجاً تطبيقياً، حيث يستشهد بمقطع من العمل على لسان إحدى الشخصيات "خبرني ماذا فعلت الحكومات المتعاقبة، لم يكن الجنوب في حساباتها أبداً، يبدو في نظرها كتلة يمكن إهمالها وتجاهلها، فقط الانتباه لا يتم إلا لنهب خيراته وتشريد ناسه عبر طول البلاد وعرضها". 

الراوي هنا تم اختياره بمواصفات معينة تلائم الفضاء الفني الذي يدخله فهو راوٍ مشارك في الأحداث، ابن أحد الرجال الستة الذين تشتتوا في البلاد ليطلق عليهم اسماً وفعلاً "عائلة الرجّال"، تاجر العبيد الذي يكتب بهذه الصفة تاريخ عائلته.

الهيئة العامة للكتاب السرد والخصوصية الثقافية العلاقة بين السرد والثقافة شعبة النقد والدراسات الأدبية سيد ضيف الله

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