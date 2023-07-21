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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نجل محمد رياض يكشف تفاصيل أول أفلامه "حجر إيجابى" وظهور والده به

محمد رياض ونجله عمر
محمد رياض ونجله عمر

كشف الفنان والمؤلف الشاب عمر محمد رياض، نجل الفنان محمد رياض، تفاصيل فيلمه الأول "حجر إيجابي"، والذي يعد أول تجاربه الكتابيه والفنية في ذات الوقت.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الفيلم جاءت فكرته وقت عزل كورونا والتي تسبب في تغيير حياة الكثير من الناس، وأراد رصد ذلك من خلال التجارب التي شاهدها وكيف أثر الحجر عليهم بشكل إيجابي.

وأكد أنه خاف من عرض دور على والده في الفيلم؛ لأنه يعرف مواعيد عمله ولكنه عندما عرض عليه مشاهدة الورق، قال إنه يرى أنه مختلف، مشيرًا إلى أن مشاركة والده بالفيلم هي مسئولية كبيرة عليه ولكنه كان يثق من الفريق الذي معه لأنهم كانوا زملاء ويعرف قدراتهم.

وتابع، أن له مسلسل لم يعرض وهو "سجل أسود"، وتم تأجيله من رمضان الماضي والمقرر أن يعرض قريبًا.

وأشار إلى أنه يعكف حاليًاعلى كتابة فيلم جديد عن التنمر؛ لأنه قضية لم يتم مناقشتها كثيرًا ويتمنى أن يخرج بشكل جيد.

محمد رياض عمر محمد رياض حجر ايجابي عزل كورونا أول تجاربه الكتابيه

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