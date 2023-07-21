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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس القومى للمسرح يكشف تفاصيل تواصله مع عادل إمام

محمد رياض
محمد رياض

كشف الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح، تفاصيل التواصل مع الفنان عادل إمام، بعد اختياره لتكون الدورة السادسة عشر من المهرجان باسمه.

 

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه تواصل مع الفنان محمد إمام، ورحبوا جدًا بالفكرة خاصة أن الفنان عادل إمام المسرح بالنسبة له حياة وله مواقف عظيمة جدًا فيه، رغم أنه نجم سينمائي كبير كما أنه أكبر نجم في الوطن العربي.

 

الاستعدادات لحفل الافتتاح

وتابع، أنه تم عمل فيلم سيعرض عن تاريخ الفنان عادل إمام، وعرض افتتاح المهرجان به أجزاء كبيرة لأعمال الفنان عادل إمام، مشيرًا إلى أن الموسيقار هاني شنودة، اتصل به وطلب أن يشارك في احتفالية الزعيم، خاصة أنه قدم موسيقى أغلب أعماله، وسيكون له حفل في ختام المهرجان بموسيقى أهم أعمال عادل إمام.

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