رامى جمال يكشف سر خلافه مع محمد حماقى: هو إللى يتمسك بيا

كشف الفنان رامي جمال، الأسباب الحقيقية لخلافه مع النجم محمد حماقي، مؤكدا عدم علمه بكافة مايكنه له الفنان محمد حماقي له في أعماقه.

وقال خلال حواره ببرنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "معرفش هو شايف إيه هل فعلا شايف عشان بقيت بغني مبقتش بقدمله أحسن حاجة، ولا عشان مبقاش يشتغل معايا بسبب الكواليتي والإنتاج مش أحسن حاجة بالنسبة له".

وأضاف:" مع احترامي لكل الناس، ولكل المطربين اللي بنجح معايا بستنى هو اللي يتمسك بيا وبوجودي ولكن غير كدة بفرحله إن نجح مع غيري ودي حاجة ترجعله هفرح لو كان في بيننا كيميا ومش هزعل لو مشتغلناش تاني مع بعض".