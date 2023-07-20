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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رامي جمال مهاجمًا رامي صبري: "مفيش حد اختارني لحفل السعودية"

رامي جمال
رامي جمال

نفى الفنان رامي جمال حقيقة تصريحات رامي صبري بشأن اختياره لبعض الفنانين كـ تامر عاشور في حفلاته.

واستنكر خلال حواره مع برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس"، طبيعة تلك التصريحات التي خرجت من رامي صبري حول قدرته على اختيار تامر عاشور بإحدي الحفلات دونا عن غيره.

وعلق رامي جمال على تصريحات صبري قائلاً:"محدش بيختار حد وكل الكلام ده مش منطقي فيه متعهد حفلات هو اللي بيختار قائمة الفنانين المشاركين.

وتابع "لو فيه فنان اترشح من 10 فنانين مش فنان واحد ومش بيبيع مفيش متعهد حفلات هيجيبه، مفيش حد بيجيب فنانين معاه".

وعن حفلته التي أقيمت بمشاركة الفنان رامي صبري، أوضح أنه دائم النجاح في حفلات السعودية، ولم يكن للفنان رامي صبري دخل في في مشاركتي في حفلتي الأخيرة في السعودية، قائلا: "حفلتي مختارنيش فيها حد ولو كان اخترني مكنتش وافقت مشاركته انا مسمحش لحد يختارني أنا جمهوري اللي يختارني".

رامي جمال الفنان رامي جمال رامى صبرى الفنان رامي صبري تامر عاشور حفل السعودية

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