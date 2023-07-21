"أعوذ بالله".. رامي جمال: عمرو مصطفى نرجسي وعاب في كل زمايله

علّق الفنان رامي جمال على فكرة امتهان بعض الملحنين الغناء، معتبرًا أنه حتى ومع زيادة المبلغ المالي مقابل الغناء مقارنة بالتلحين، إلا أنه لم يتقاضى الملحن أجرا على تلحينه إن لم يكن موهوبا او ناجحا.

وقال رامي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: "من حق كل الملحنين يحاولوا وينجحوا".

وعلق رامي جمال على تصريحات الملحن عمرو مصطفى بشان أنه هو المبدع والمغني عبارة عن أداه: "لا طبعا أرفض الكلام ده أعوذ بالله".

وتابع "مفيش حاجة في الدنيا متوقف على شخص والملحن الشاطر من غير كلمة وشاعر شاطر أداه، ومن غيرموزع شاطر أداه، والمطرب الشاطر هو الفاترينه اللي من خلالها عرف وقدر يكون شاطر".

وواصل "في نوع من النرجسية انا مبحبوش، لكن لسة مين مزعلوش.. مبقاش عنده حد لسة مزعلوش عاب في كل زمايله والأحسن بدل مانعيب في بعض نكبر بعض احسن".

أضاف رامي جمال: "عمرو من جواه طيب، لكن اللي بيشوفوا المشاكل ناس عادية فليه نصدر للناس مشاكلنا.. كلنا مراكبنا ماشية بفضل ربنا مش عشان انت اللي بتقدف فيها".