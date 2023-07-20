رامي جمال: هذا الفنان عاملني بجهل بسبب البهاق وقطعت علاقتي به

رفض الفنان رامي جمال، إفشاء اسم صديق له من الوسط الفني طلب منه أن يعتزل الفن ويعمل بمهنة أخرى.

وقال خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس: "هو يمكن كان عايزني أشوف علاج وحل لمسألة البهاق"، مؤكدًا أنه قطع علاقته به بعد عدة مواقف، مستنكرًا أن يكون ماحدث بينهما غيرة فنية ولكنه جهل.

وتابع: "الجهل مش عدم معرفة قراءة وكتابة، ولكن هناك أشخاص قابلتني في شبرا كانت بتبوس إيدي وتحن عليا والغريب إن الأشخاص اللي ضايقتني في قصة البهاق كان مصروف عليهم كتير في التعليم ولكن ميعرفوش حاجة عن الإنسانيات، ولا كانوا قادرين يفهموا الإحباط كان ممكن يوصلني لإيه".

وواصل: "البهاق ملحوظ لكنه مش تشوه، بس أنا في وقت من الأوقات كنت شايفها مشكلة كبيرة ولكن دلوقتي اتراضيت جدًا من ربنا ومن الناس علشان نيتي كانت إني أبرر أنا بقول همشي برة المجال مكنتش عايز أكسب تعاطف من حد"

واستطرد رامي جمال: "كنت مرزق أوي بزيادة.. وناس كتير وقفوا جنبي من خلال أغنية "سقف"، كل اللي وقفوا جنبي فيها كانوا هم أكبر الداعمين ليا في مرحلة إعلان تعبي".