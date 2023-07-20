رامي جمال: "الفن مش حرام.. ومفكرتش في الاعتزال غير بسبب البهاق"

أكد الفنان رامي جمال، أنه لم يفكر في اعتزال الفن لأنه لا يراه حراما، بل موهبة تستحق الممارسة.

وقال رامي جمال، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة “القاهرة والناس”: "مجاش في بالي موضوع الاعتزال، وده ورث ربنا مديهولي أنا شخصيا"، موضحا أن إصابته بمرض البهاق جعله يفكر في الاعتزال.

وتابع: "عامل أدعية دينية بصوتي، لكنها لم تحظى بشهرة واسعة".

وأعلن رامي جمال، عن رفضه الغناء في أماكن فيها شرب خمور أو تشاركه فيه راقصات.