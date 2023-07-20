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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ضرب حتى الموت".. النيابة تُصرح بدفن عجوز بنها وتستعجل التحريات

مقتل عجوز 70 عام
مقتل عجوز 70 عام على يد شقيقتها بمدينة بنها فى القليوبية

نجح ضباط مباحث قسم أول بنها بمديرية أمن القليوبية، في القبض على “ربة منزل -60 عاما” لقيامها بضرب شقيقتها حتى الموت بمنطقة مساكن طابا دائرة القسم.

وصرحت النيابة العامة بدفن المجني عليها بعد ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطاراً من قسم أول بنها، بورود بلاغ من أحد المستشفيات باستقبالها سيدة ستينية جثة هامدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وراء ارتكاب الواقعة شقيقتها تبلغ من العمر 70  عاما حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وتواصل الأجهزة الأمنية فحص تفاصيل الواقعة وملابستها.

جثة هامدة قسم أول بنها مديرية أمن القليوبية مقتل عجوز مدينة بنها

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