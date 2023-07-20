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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رامى جمال: أنا من نجوم الصف الأول مستحيل أفضح أهلى وأعمل لحن مهرجانات

رامي جمال
رامي جمال

أكد الفنان رامي جمال، استحالة تنفيذ ألحان لمغني المهرجانات، قائلًا: "مستحيل أعمل لحن لمؤدي مهرجانات".

وقال خلال حواره ببرنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "بيني وبين نفسي مش عايز اجري تراك عملته".

وتابع: "لا يمكن ألجأ أن أعمل لحن مهرجانات مهما كانت ظروفي المادية، ولكن هروح لأهلي أقولهم أنا بنجدكم من الفضيحة، أغنية المهرجانات لاينفع تتبعت رومانسي أو تتهادى لحد".

وواصل: "شايف نفسي صف أول من وجهة نظر المتعهدين والسوق، بالنسبة للأجر باخد أكتر من ناس كتير، يمكن باقيلي نجاحات كتيرة لسة محققتهاش والوصول لصف الاول سهل لكن الاستمرار فيه مش حاجة سهلة".

رامي جمال الفنان رامي جمال المهرجانات أغنية مهرجانات حبر سري

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