موفد "إكسترا نيوز" يكشف آخر الاستعدادات لحفل تامر حسنى فى أرينا العلمين

كشف محمود السعيد، موفد "إكسترا نيوز" من العلمين، آخر الاستعدادات لحفل الفنان تامر حسني في أرينا العلمين، والمقرر إقامته مساء غدٍ الجمعة، مؤكدًا أن التجهيزات انتهت وتتم تجربتها.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، برنامج "العالم علمين"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم الاستعداد في العلمين للإجازة الطويلة بسبب رأس السنة الهجرية؛ مما تسبب في زحام بمدينة العلمين، مؤكدًا أن الناس مستعدة لحفل تامر والحفلات التي تليه.

تجربة السكاي دايف في العلمين

وتابع أنه تم عرض "سكاي دايف"، والتي أقيمت اليوم بالعلمين، مشيرًا إلى أنه خاض تجربة "سكاي دايف"، في شرم الشيخ والعلمين والأهرامات، مؤكدًا أنها مميزة جدًا في العلمين، وذلك بسبب رؤية البحر من الأعلى، وهي أفضل تجربة لمن لا يخشى المرتفعات والسعر مناسب جدًا، ويعد الأفضل بالنسبة للسعر العالمي.