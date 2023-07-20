أنشيلوتى: ريال مدريد بإمكانه المنافسة على كل الألقاب بمهاجم واحد
تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن مستقبله مع الفريق، مشددًا على بقائه خلال الموسم المقبل.
وقال أنشيلوتي في تصريحات نشرتها شبكة ذا أثلتيك: "لن أتحدث أبدًا عن البرازيل أو ما سيحدث، أنا المدير الفني لريال مدريد وباقٍ في مكاني، ولن أتحدث عن هذا الأمر بعد ذلك، لدي عقد وأنا ملتزم به".
وأضاف: "لست في عجلة من أمري للتجديد، لدي ثقة كاملة في النادي وسنرى ماسيحدث في الموسم المقبل".
وعن أهداف الفريق في الموسم المقبل، أجاب: "هدفنا هو الفوز بالدوري وكأس الملك والسوبر ودوري أبطال أوروبا".
وأكمل: "أنا سعيد بقائمة الفريق، وهي أفضل في الوقت الحالي، سنجرب نظامًا جديدًا وإن لم يعمل سنعود للنظام القديم".
وعن الصفقات الجديدة للفريق، قال: "جود بيلينجهام لاعب وسط ملعب رائع، ولديهم إمكانيات كنا نفتقدها في هذا المركز؛ وأردا جولر لاعب ذي جودة عالية وأعتقد أن جماهير ريال مدريد ستستمتع به كثيرًا".
وأردف: "لعبنا دائمًا بمهاجم صريح ولكن الطريقة يمكن أنن تتغير ونتأقلم عليها، وفي رأيي ريال مدريد بإمكانه المنافسة على كل الألقاب بمهاجم واحد فقط".