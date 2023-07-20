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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخطيب يكرم أيمن أشرف ويهديه درعًا خاصة

الخطيب وأيمن أشرف
الخطيب وأيمن أشرف

استقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الخميس، أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم؛ لتكريمه قبل انتقاله مع نهاية الموسم الحالي، لخوض تجربة جديدة في مسيرته الكروية.

وعقد الخطيب جلسة خاصة مع أيمن أشرف، أكد خلالها اعتزاز النادي وتقديره لعطاء اللاعب، وكونه من أبناء الأهلي المخلصين والمعروف عنهم الالتزام والانضباط على مدار مشوارهم الكروي، فضلًا عن مساهمته مع زملائه في فوز الفريق بالعديد من البطولات المحلية والقارية وإسعاد الجماهير.

وأكد رئيس النادي، خلال الجلسة أن الأهلي لن ينسى من أعطى بحب وإخلاص، وبذل كل الجهد من أجل رفعة النادي في كل المحافل. وأن أبواب الأهلي سوف تظل مفتوحة أمامه في كل وقت، خاصة وأن ارتباطه بالنادي أكبر من أي عقود تبدأ وتنتهي.

في نهاية اللقاء أهدى محمود الخطيب درعًا خاصّة لأيمن أشرف؛ تقديرًا لما قدمه مع النادي خلال السنوات الماضية، متمنيًا له التوفيق في مشواره الفترة المقبلة.

من جانبه، عبّر اللاعب عن اعتزازه وتقديره الشديد بموقف الكابتن الخطيب ومجلس إدارة النادي وتكريمه على هذا النحو الخاص، مؤكدًا أنه شرف كبير لأي لاعب أن يحظى بهذا التقدير من أكبر كيان في مصر والشرق الأوسط.

كما كشف اللاعب عن تقديره للمكالمة التي تلقاها من الكابتن الخطيب قبل مباراة الأهلي وحرس الحدود، أمس؛ للتأكيد على ضرورة تواجده في احتفالية الفريق بتسلم درع الدوري ومشاركة زملائه فرحتهم بالتتويج للمرة الـ43 في تاريخ النادي.

وقال إن الكابتن محمود الخطيب يحافظ على أبناء الأهلي، وهذا شيء يحسب له بكل تأكيد وسيظل محل تقدير.

الكابتن محمود الخطيب أيمن أشرف الاهلى الدورى المصرى

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