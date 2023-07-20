إخماد حريق شب داخل منزل بالفيوم

شبّ حريق هائل داخل منزل مكوّن من 3 طوابق في إحدى قرى مركز إطسا بالفيوم، مساء الخميس، بسبب حدوث ماس كهربائي مفاجئ في الدائرة الكهربائية للمنزل، تسبب في حدوث بعض الشرر الذي أدى لاشتعال النيران في محتويات المنزل، وسرعان ما امتدت النيران إلى باقي محتويات المنزل.

وهرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحادث على الفور، للسيطرة على الحريق.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل مكون من 3 طوابق بسبب ماس كهربائي في قرية دفنو بدائرة المركز.



على الفور، هرعت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق قبل أن يمتد لباقي الأدوار أو المنازل المجاورة، وذلك دون وقوع أي خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات، بينما جاءت الخسائر مالية بسبب احتراق محتويات المنزل.



تبينّ من التحريات الأولية، وأقوال أصحاب المنزل، أنّ ماسا كهربائيا في الدائرة الكهربائية للمنزل، كان السبب في اندلاع النيران.

تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.