ناقد فنى: مهرجان العلمين عرس فنى وثقافى وترويج كبير للسياحة كنا مفتقدينه

قال الناقد الفني محمد شوقي، إن مهرجان العلمين، هو عرس فني وثقافي عظيم وكنا مفتقدين ذلك، خاصة أن لدينا أماكن سياحية عظيمة لا تقل أهمية عن أعظم مكان بالعالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العلمين علمين"، مع الإعلامية حور محمد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن العلمين بكل ما فيها من جمال لا يوصف، لما تتمتع به من هواء نقي وجو مميز بعيدًا عن ازدحام المدن، عندما يقام بها مهرجان متكامل يجعل الموضوع مهم أكثر لأن المهرجانات هي التي تسوق للسياحة.

أهمية المهرجان

وتابع، أن مهرجان العلمين ليس قاصرًا على الحفلات الغنائية والموسيقية ولكنه شامل لعروض أزياء وألعاب رياضية وهوما يعطيه طابعًا مميزًا عن المهرجانات الأخرى، مؤكدًا أن كل هذا يساهم في الرواج الفني وجذب السياح لمصر.