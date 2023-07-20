هل يمكن للغذاء أن يساعد في التخفيف من آلام المفاصل بالطقس الحار؟

تعتبر آلام المفاصل من المشكلات الشائعة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، خاصة خلال فصل الصيف الحار، حيث يعود ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مما يؤثر على المفاصل ويزيد من حدة الألم والتورم.

مؤخرًا زاد التساؤل عما إذا كان هناك دور للغذاء في تخفيف آلام المفاصل خلال فصل الصيف، ففي السطور التالية أوضح الدكتور أمين محمد، استشاري جراحة العظام، العلاقة بين الغذاء والتخفيف من آلام المفاصل بالطقس الحار، بالإضافة إلى قائمة ببعض الأطعمة المفضلة والصحية للعظام التي يمكن تضمينها في النظام الغذائي لتعزيز صحة المفاصل.

أكد محمد، أن الجسم البشري يعتمد بشكل كبير على العظام والمفاصل للقيام بالحركة والأنشطة اليومية، ولذلك، يجب الاهتمام بصحة العظام للحفاظ على نمط حياة صحي ونشط، فقد يؤثر الطقس الحار على حالة المفاصل ويزيد من الألم والتورم، مما يؤثر سلبًا على جودة حياة الأفراد المصابين بأمراض المفاصل مثل التهاب المفاصل أو تآكل الغضروف.

أضاف استشاري جراحة العظام، أن الغذاء ليس علاجًا بديلاً للأدوية الموصوفة من قبل الأطباء، إلا أن بعض الأطعمة يمكن أن تساهم في تقليل الألم وتعزيز صحة المفاصل، فمثلا، يعتبر العصير الطبيعي من البرتقال والليمون مصدرًا غنيًا بفيتامين سي الذي يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين الضروري للحفاظ على صحة العظام والمفاصل، حيث يمكن تضمين هذه العصائر في النظام الغذائي اليومي للحصول على فوائدها.

بالإضافة إلى ذلك، توجد بعض الأطعمة الأخرى التي تساعد في تقليل الالتهابات وتخفيف آلام المفاصل، فمن المفيد تضمين الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والتونة في النظام الغذائي، حيث تحتوي على الأحماض الدهنية أوميجا-3 التي تساهم في تقليل الالتهابات وتعزيز صحة المفاصل، لذا ينصح بتناول هذه الأسماك مرتين أسبوعيًا للحصول على أقصى فوائدها.

ويمكن أن يؤدي نقص الفيتامين د إلى ضعف الهيكل العظمي وزيادة خطر الإصابة بأمراض المفاصل، ومع ذلك، يمكن الحصول على المزيد من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس المباشرة واستهلاك بعض الأطعمة مثل اللوز والسمسم.

نوه استشاري العظام، أنه يمكن أن يساعد الغذاء في تقليل آلام المفاصل وتعزيز صحتها خلال فصل الصيف الحار.

فبتناول بعض الأطعمة الغنية بفيتامين سي والأحماض الدهنية أوميجا-3، وبالإضافة إلى ذلك، الطعام الغني بالكالسيوم وفيتامين د، يمكن أن يساعد في الحصول على نتائج إيجابية في تقوية العظام وتخفيف آلام المفاصل.