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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق مع إفريقي تحرش بفتاة فرنسية في المعادي

حبس
حبس

تباشر نيابة المعادي الجزئية التحقيقات مع شاب أفريقي تحرّش بفتاة أجنبية بمدخل عقار في منطقة المعادي.

تمكّن رجال مباحث المعادي، برئاسة المقدم إسلام بكر من القبض على إفريقي تحرش بفتاة فرنسية داخل مدخل العقار الخاص بها بدائرة القسم.

تلقّى رجال مباحث المعادي بلاغًا من النجدة يفيد بـ"تحرش" بفتاة فرنسية بالعقار الكائن شارع القنال، وبالانتقال ومراجعة منظومة الكاميرات أمكن التوصل لمقطع فيديو يوثّق الواقعة.

باستكمال الفحص وتتبع خط السير والنشر بأوصاف مرتكب الواقعة، تمكن الرائد أحمد بهجت والنقيب معتز حامد، ضباط مباحث القسم من تحديد شخصية مرتكب الواقعة ويدعى محمد جار النبي 20 سنة، عاطل، مقيم بمنشية المصرى طرة المعادي من دولة شمال السودان.

بمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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