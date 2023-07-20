ads
الخميس 20 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأحد.. الروائي الأردني جلال برجس يناقش "نشيج الدودوك" بنادي القراء المحترفين

جلال برجس
جلال برجس

يحل الروائي الأردني الشهير جلال برجس، ضيفًا على نادي القراء المحترفين في مناقشة لأحدث أعماله السيرة الروائية "نشيج الدودوك" والتي صدرت طبعتها المصرية عن دار الشروق وصدرت في البداية عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام السابعة مساء.

يناقش جلال برجس الكاتب الصحفي والروائي إيهاب مصطفى رئيس قسم الثقافة بجريدة الدستور، وتدير المناقشة مرام شوقي المشرف على جروب نادي القراء المحترفين.

ويروي الروائي الأردني جلال برجس سيرته من خلال تجواله في ثلاث دول (بريطانيا، أرمينيا، والجزائر)؛ إذ تتقاطع تلك السيرة، بسيرة الأمكنة، وسيرة ثلاثة كتب رافقته في السفر.

وجاءت (نشيج الدودوك) بثلاثة فصول تتداخل فيها سيرة برجس منذ عام 1970 سنة ميلاده، بسيرة الأمكنة ببعد جمالي فلسفي بعيد عن التاريخ والجغرافي، وبسيرة ما كان يقرأ من كتب في رحلاته. وعبر تلك السيرة التي كتبت بلغة، ووعي، وأسلوب روائي يطلع برجس القارئ على فهمه الخاص للقراءة والكتابة، وعلى تجربته التي حسب تعبيره لم تكن سهلة، إذ إنه كاتب غير متفرغ، ولا يتوافر له إلا ساعات معدودة للكتابة.

أما عن جلال برجس فهو شاعر وروائي أردني من مواليد 1970. يعمل في قطاع هندسة الطيران. عمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين وترأس عددا من الهيئات الثقافية وهو الآن رئيس مختبر السرديات الأردني، ومُعدّ ومقدم برنامجا إذاعيا بعنوان "بيت الرواية".

صدر له مجموعات شعرية وقصصية وكتب في أدب المكان وروايات. حازت مجموعته القصصية "الزلازل" (2012) على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، ونالت روايته "مقصلة الحالم" (2013) جائزة رفقة دودين للإبداع السردي عام 2014، كما فازت روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية الغير منشورة) بجائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016. وصلت روايته الثالثة، "سيدات الحواسّ الخمس" (2017)، إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019.

الروائي الأردني الشهير جلال برجس نادي القراء المحترفين الروائي إيهاب مصطفى مرام شوقي سيرة الأمكنة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور: "أى واحدة لابسة بنطلون ضيق هشطب عضويتها"

موعد جلسة تجديد حبس زوج المطربة بوسى

نهاية السوق السوداء.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن

مزار عالمى.. "الدستور" تتابع تطوير منطقة الأهرامات: متحف وخدمات سياحية

نشرة الحوادث: العثور على جثة طالبة ومصرع وإصابة 5

بعد إمام عاشور.. صفقات الأهلي المنتظرة في صيف 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

د. محمد عفيفي

23 يوليو«1-3»

ماجد حبته

تصنيف صندوقنا السيادى

د هند جاد

هيموت ويتحشر.. بس مكسوف!

خالد حريب

معك يا وائل إحسان "مطرح مطروح"

محمد عبدالعزيز

صدمة معالى العميد

لواء. محسن الفحام

" مبادرة وعى "

محاسن السنوسي

"ترافيس سكوت".. أهلا بالراب على أرض أجدادنا

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير تدعو العالم لحماية التراث الفلسطينى من ممارسات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق