الأحد.. الروائي الأردني جلال برجس يناقش "نشيج الدودوك" بنادي القراء المحترفين

يحل الروائي الأردني الشهير جلال برجس، ضيفًا على نادي القراء المحترفين في مناقشة لأحدث أعماله السيرة الروائية "نشيج الدودوك" والتي صدرت طبعتها المصرية عن دار الشروق وصدرت في البداية عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام السابعة مساء.

يناقش جلال برجس الكاتب الصحفي والروائي إيهاب مصطفى رئيس قسم الثقافة بجريدة الدستور، وتدير المناقشة مرام شوقي المشرف على جروب نادي القراء المحترفين.

ويروي الروائي الأردني جلال برجس سيرته من خلال تجواله في ثلاث دول (بريطانيا، أرمينيا، والجزائر)؛ إذ تتقاطع تلك السيرة، بسيرة الأمكنة، وسيرة ثلاثة كتب رافقته في السفر.

وجاءت (نشيج الدودوك) بثلاثة فصول تتداخل فيها سيرة برجس منذ عام 1970 سنة ميلاده، بسيرة الأمكنة ببعد جمالي فلسفي بعيد عن التاريخ والجغرافي، وبسيرة ما كان يقرأ من كتب في رحلاته. وعبر تلك السيرة التي كتبت بلغة، ووعي، وأسلوب روائي يطلع برجس القارئ على فهمه الخاص للقراءة والكتابة، وعلى تجربته التي حسب تعبيره لم تكن سهلة، إذ إنه كاتب غير متفرغ، ولا يتوافر له إلا ساعات معدودة للكتابة.

أما عن جلال برجس فهو شاعر وروائي أردني من مواليد 1970. يعمل في قطاع هندسة الطيران. عمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين وترأس عددا من الهيئات الثقافية وهو الآن رئيس مختبر السرديات الأردني، ومُعدّ ومقدم برنامجا إذاعيا بعنوان "بيت الرواية".

صدر له مجموعات شعرية وقصصية وكتب في أدب المكان وروايات. حازت مجموعته القصصية "الزلازل" (2012) على جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع، ونالت روايته "مقصلة الحالم" (2013) جائزة رفقة دودين للإبداع السردي عام 2014، كما فازت روايته "أفاعي النار" (في فئة الرواية الغير منشورة) بجائزة كتارا للرواية العربية 2015، وأصدرتها هيئة الجائزة في العام 2016. وصلت روايته الثالثة، "سيدات الحواسّ الخمس" (2017)، إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 2019.