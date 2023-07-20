مهرجان العلمين.. مصممة أزياء توضح أنسب الملابس للمشاركة في "فاشون شو"

ينتظر عشاق الموضة والجمال، انطلاق فعاليات "فاشون شو" ضمن مهرجان العلمين الجديدة، والمقرر انطلاقه 10 أغسطس في "نورث سكوير مول" في نفس مكان الانطلاق، بالإضافة إلى حفل الفنان أحمد سعد المقرر له 27 يوليو، فيما أعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب الحجز للحفل بالفعل أمس.

ويعد "الفاشون شو" واحدًا من أبرز الفعاليات الثقافية والفنية التي تجذب الأنظار بشكل كبير بمهرجان العلمين الجديدة، حيث يعتبر مهرجان الفاشون شو مناسبة حية ومبهجة تضم مجموعة متنوعة من عروض الأزياء التي يقدمها مصممون موهوبون يشاركون بابتكارهم وفخامة تصاميمهم.

في هذا الصدد، أوضحت مصممة الأزياء نوران مجدي، أفضل ألوان الملابس لفعاليات مهرجان العلمين، وكيفية اختيار الأزياء المناسبة لحضور فعاليات أول فاشون شو بالعلمين الجديدة.

وتعتبر الألوان من أكثر العناصر التي تلفت الأنظار في أي تصميم للأزياء، حيث أكدت نوران مجدي، ضرورة اختيار ودمج الألوان ببراعة في الملابس الخاصة بكل فعالية، الأمر الذي يعزز أناقة وتألق الفساتين خلال فعاليات المهرجان.

ونوهت مصممة الأزياء، إلى أن الألوان الزاهية هي موضة صيف 2023، مثل الأحمر اللامع والأزرق السماوي، إلى الألوان الناعمة مثل الوردي الفاتح والأبيض اللامع، حيث تتميز بالتنوع الجميل والاحتفاء بأجواء المهرجان.

قالت مصممة الأزياء نوران مجدي، أن مهرجان العلمين يجسد روح الإبداع والتميز، كما أنه يعطي فرصة كبيرة للمصممين وخبراء الموضة، في عرض تصاميمهم للعالمية، كما يعد الحدث فرصة للاستمتاع بمشاهدة تصميمات مذهلة والانغماس في عالم الموضة والأناقة.

هل الأبيض هو أفضل لون يمكن ارتداؤه على الشاطئ؟

بالنسبة لبعض الناس، اللون الأبيض هو اللون المفضل لديهم على الشاطئ لكل شئ من القمصان والعباءات الفضفاضة إلى قبعات الشمس، حيث يعتبر الأبيض كلاسيكيا ومع ذلك، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تتذكرها حول ارتداء أقمشة بيضاء على الشاطئ.

إذا كانت ملابس السباحة بيضاء، فتأكد من أنها مبطنة بشكل مناسب قبل الغطس في البحر، قد يصبح القماش الأبيض شفافًا عندما يكون رطبًا لذا عليك الحرص بارتداء أقمشة سميكة حتي لا تظهر الجسم من الداخل.