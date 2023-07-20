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الخميس 20 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتهام صامويل إيتو بالتورط فى التلاعب بنتائج الدورى الكاميرونى

صامويل إيتو
صامويل إيتو

كشفت تقارير صحفية عن تورط صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، في فضيحة تلاعب بنتائج المباريات.

ويتولى إيتو منصب رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم منذ ديسمبر 2021.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن إيتو متهم بالتورط في تلاعب بنتائج المباريات، بتقديمه وعد بتأهل أحد الأندية للدرجة الأولى في الدوري الكاميروني.

وأفادت الصحيفة بوجود تسجيل صوتي منسوب لإيتو يقول فيه: أوبوبو يجب أن يصعد للدرجة الأولى، هذا هو هدفنا وهذا هو اتحادنا، فيكتوريا يونايتد "الاسم الثاني للنادي" يجب أن يصعد.

وبعد أشهر معدودة صعد النادي الذي كان في مؤخرة الجدول، بعد إعلان انسحاب نادي ملعب بيرتوا الذي احتل المركز الثاني في الدوري.

صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني الاتحاد الكاميروني الدوري الكاميروني فيكتوريا يونايتد

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