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الخميس 20 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أماكن عرض فيلم "Oppenheimer - أوبنهايمر" للعالمى كريستوفر نولان فى مصر

Oppenheimer
Oppenheimer

خلال الساعات الماضية زاد معدل البحث بشكل كبير للغاية حول فيلم "Oppenheimer - أوبنهايمر" للمخرج والمؤلف العالمي كريستوفر نولان، حيث انتظر محبو السينما في العالم الفيلم بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

فيلم Oppenheimer - أوبنهايمر

استقبلت دور العرض المصرية، صباح أمس الأربعاء، الفيلم العالمي الجديد Oppenheimer للمخرج كريستوفر نولان في عمل جديد ينتظره محبو السينما حول العالم من مخرج أفلام Interstellar وInception، والفيلم العالمي الجديد بطولة عدد كبير من أهم النجوم العالميين منهم كيليان مورفي الذي يقدم في الفيلم دور العالم الأمريكي الشهير روبرت أوبنهايمر، والفيلم يشارك في بطولته كل من النجم العالمي مات ديمون، وفلورينس بيو، وروبرت داوني جونيور، وإيميلي بلانت.

أماكن عرض فيلم أوبنهايمر في مصر

الفيلم الجديد "أوبنهايمر" يعرض في مصر بعدد كبير من دور العرض المصرية، وصلت إلى ما يقرب من 40 دارًا للعرض ومنذ اللحظات الأولى شهد الفيلم إقبالًا كبيرًا، ونرصد أبرز الأماكن التي يعرض فيها الفيلم في مصر:

سينما جلاكسى المعادي.

سينما جلاكسى المعادي.

سينما صن سيتي.

سينما صن سيتي VIP.

سينما بريمير بوينت 90.

سينما الزمالك.

سينما جالكسي المنيل.

سينما جراند الغردقة.

سينما أركان MAX.

سينما آيماكس بريمير.

سينما زاوية.

سينما أركان VIP.

سينما بريمير أمريكانا.

سينما سي سينما أمير.

سينما فوكس مول مصر.

سينما سي سينما (الجونة).

سينما سي سينما أرابيلا.

سينما الكروان بورسعيد.

سينما جولف سيتي.

سينما كايرو فيستفال.

سينما كايرو فيستفال VIP.

سينما جلاكسي مول الجامعة.

سينما جراند نايل تاور.

سينما جلاكسي طنطا.

سينما المشهد.

سينما بريمير المشهد.

سينما جرين بلازا.

سينما سيتي ستارز.

سينما جولدن ستارز ديلوكس.

سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب.

سينما جولدن ستارز VIP.

سينما مدينتي.

سينما دنيا المصرية بلازا.

سينما بندر المعادي.

سينما داندي مول.

سينما بورتو كايرو.

سينما سان ستيفانو مول.

سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة.

سينما الرحاب.

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أماكن عرض فيلم "Oppenheimer - أوبنهايمر" للعالمى كريستوفر نولان فى مصر

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