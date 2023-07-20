هانى تمام: نعيش العصر الذهبى فى مجال الدعوة بعهد الرئيس السيسى

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن مجال الدعوة يشهد طفرة علمية وأخلاقية عالية لم نرها طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك انتشارًا واسعًا للمجالس الفقهية والعلمية ورعاية مصالح الناس.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن التلاحم والتواصل مع الناس يكون طوال اليوم وهذا يؤكد أن عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو العصر الذهبي للدعوة لأننا لم نر الطفرة الدعوية التي نشهدها في وقت سابق وهذه فرصة لاستعادة الدور الريادي للإمام والمشايخ والمساجد.

كنا نشتكي من الفراغ العلمي

وتابع أنه قبل ذلك كنا نشتكي من الفراغ العلمي وترك العلماء الساحة للآخرين الذين ملأوا عقول الناس بالأفكار الإرهابية والمتطرفة وأحدثوا فتنًا، واليوم نحن أمام مسئولين يهيئون الأجواء لنشر العلم والاجتهاد.